Ізраїль готує евакуацію мешканців Рафаха напередодні можливої військової операції на півдні Гази

ЦАХАЛ може готуватися до наземної операції на півдні Сектора Гази.

Ізраїль готується до евакуації населення міста Рафах на півдні Сектора Гази напередодні наземної військової операції.

Про це пише Newsweek.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, 30 квітня, під час зустрічі із сім'ями солдатів, викрадених і вбитих бойовиками ХАМАС, відкинув можливість припинення вогню з палестинськими бойовиками до виконання ключових умов.

"Про те, що ми зупинимо війну, не може бути й мови без розформування чотирьох батальйонів ХАМАС у Рафаху. Ми почали евакуацію населення в Рафаху", - сказав Нетаньягу.

Проте, генеральний комісар Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям Філіп Лаццаріні заперечив, що така евакуація триває.

Єгипетські офіційні представники, які поінформовані про плани Ізраїлю щодо наступу на Рафах, заявили 25 квітня, що ізраїльська операція може розпочатися найближчими днями.

Напередодні в середу, 24 квітня, керівники ізраїльської армії та служби внутрішньої безпеки зустрілися з єгипетськими посадовцями в Каїрі для координації зусиль, включно з евакуацією цивільних до "гуманітарних зон" до інших частинах Сектору Гази.

Нагадаємо, влада Ізраїлю заявляла, що готова переглянути свої плани щодо наземної операції у місті Рафах в контексті переговорів з ХАМАС про звільнення заручників.

Читайте також: