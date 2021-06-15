Ізраїль готується до нового спалаху бойових дій: у всій країні розгорнуто "Залізний купол"

Крім того, поліцію привели в стан підвищеної готовності, до Єрусалима направили підкріплення з понад 2 000 осіб.

Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні. Підвищені заходи безпеки викликані можливою ескалацією на тлі запланованого маршу євреїв-ультранаціоналістів через Старе місто в Єрусалимі.

Про це пише The Times of Israel.

"Ситуація в палестинському середовищі нестабільна, і ми готові до нового спалаху бойових дій", - заявив начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві.

Крім того, армія розгорнула батареї ракет-перехоплювачів "Залізний купол" по всій країні і направила підкріплення на Західний берег. Крім того, поліцію привели в стан підвищеної готовності, до Єрусалима направили підкріплення з понад 2 000 осіб.

Заходи були посилені після того, як угруповання ХАМАС попередило про відновлення насильства, якщо марш буде проведений.

Зазначається, що цей марш стане першим серйозним випробуванням для нового уряду на чолі з Нафталі Беннетом через погрози насильства з боку Сектора Гази.

Нагадаємо, що в ніч на 21 травня після 11 днів бойових дій почалося перемир'я між Ізраїлем та радикальним рухом ХАМАС, який контролює Сектор Гази. Зараз сторони дотримуються режиму припинення вогню.

У період від 10 до 21 травня внаслідок ракетних ударів та артилерійського обстрілу з боку Ізраїлю загинули 254 палестинці, зокрема 66 дітей і кілька бойовиків. Водночас 12 ізраїльтян загинули внаслідок атаки з боку Гази.

Новини світу: кілька годин тому набуло чинності перемир'я між Ізраїлем та Сектором Гази

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