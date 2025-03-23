Ізраїль готується до нової фази війни з ХАМАС: можливе повномасштабне вторгнення у Газу

Остаточного рішення ще не ухвалено — в Ізраїлі чекають на результати переговорів про нову угоду з ХАМАС.

Після двох місяців припинення вогню ізраїльська армія розглядає плани нової наземної кампанії в секторі Гази. Серед сценаріїв — повна військова окупація анклаву, яка може тривати місяцями. За інформацією ізраїльських та американських джерел, мова йде не лише про активні бойові дії, а й про контроль над гуманітарною допомогою, евакуацію цивільного населення та націлювання на лідерів ХАМАС.

Про це пише The Washington Post.

Остаточного рішення ще не ухвалено — в Ізраїлі чекають на результати переговорів про нову угоду з ХАМАС. Але якщо реалізують максималістську стратегію, війна, яка вже триває 17 місяців, може вийти на новий рівень ескалації. В результаті бойових дій, за даними Міністерства охорони здоров’я Гази, загинули понад 50 тисяч палестинців, з них понад половину — жінки та діти. Ізраїль втратив понад 400 військових.

Колишній заступник командувача армійського підрозділу Газа Амір Авіві заявив, що нова фаза війни може початися вже незабаром:

"Плани рішучі. Буде повномасштабна атака, і вони не зупиняться, доки ХАМАС не буде повністю знищено".

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За його словами, на рішення Ізраїлю вплинули не лише зміни в оборонному командуванні, а й зміна адміністрації в США: прихід Дональда Трампа надає Ізраїлю більшу свободу дій.

"Ця пропозиція все ще на столі", — зазначив один з ізраїльських чиновників. — "Але ми повернулися до переговорів іншими способами — під вогнем".

За оцінками офіційних осіб, майже всі 24 бойові батальйони ХАМАС уже знищені, але щоб завершити ліквідацію залишків угруповання, Ізраїль, ймовірно, змушений буде утримувати анклав, що значно підвищує ризики.

Минулого року ізраїльське військове командування виступало проти контролю над розподілом гуманітарної допомоги, однак нині позиція змінилася. Ізраїльські чиновники попередили міжнародні організації, що вся майбутня допомога буде спрямована через нові логістичні центри під контролем армії.

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Оновлене військово-політичне керівництво Ізраїлю — зокрема міністр оборони Ісраель Кац і начальник штабу Еяль Замір — демонструє готовність до більш жорсткого курсу. Удари останніх днів по високопосадовцях ХАМАСу, зокрема керівниках міністерств у Газі, стали сигналом ескалації. Кац публічно пригрозив не лише тимчасовою окупацією, а й можливою анексією територій, якщо ХАМАС не піде на поступки щодо заручників: "Чим більше ХАМАС упиратиметься, тим більше територій він втратить".

За словами ізраїльських аналітиків, політична ситуація та підтримка з боку США відкрили шлях для такої зміни стратегії. Теперішнє керівництво армії, на відміну від попереднього, менш стримане та більше схиляється до застосування максимальної сили.

Нагадаємо, у середу, 19 березня, Армія оборони Ізраїлю відновила наземні операції у центральній та південній частині Сектора Гази.