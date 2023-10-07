Ізраїль готується до застосування важкої бронетехніки в Секторі Гази

Ймовірно, армія Ізраїлю розпочне наземну операцію на території, з якої було здійснено вторгнення бойовиків ХАМАС до країни.

Після повітряних ударів, яких ізраїльська армія завдає по бойовиках палестинського угруповання ХАМАС у Секторі Гази, в хід піде важка бронетехніка.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву Міністерства оборони Ізраїлю.

Представник ізраїльської армії попередив громадян країни, які проживають недалеко від Сектора Гази, щоб вони не залишали укриття.

У заяві сказано, що авіація завдає повітряних ударів по Сектору Гази, після чого армія продовжить використовувати "важкі наземні засоби".

"Наша мета полягає в тому, щоб всі терористи були знищені, щоб всі громади були звільнені від терористів", - йдеться в заяві ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю).

Ймовірно, після ударів з повітря армія Ізраїлю розпочне наземну операцію в Секторі Гази.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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