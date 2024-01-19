Ізраїль хоче контролювати безпеку у Секторі Гази після знищення ХАМАС — Нетаньягу

Разом з тим Ізраїль буде визнавати цивільну владу Гази.

Попри заклики Сполучених Штатів, влада Ізраїля планує контролювати безпеку на Західному березі річки Йордан та у Секторі Газа після закінчення операції проти бойовиків ХАМАС і не погодиться на повне управляння палестинськими автономіями.

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Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, інформує Bloomberg.

"Це обов'язкова умова, і вона суперечить ідеї суверенітету. Кожен клаптик території, який ми залишаємо, стає місцем, звідки проти нас може бути реалізований жахливий тероризм", - сказав Нетаньягу.

Він заявив, що все проінформував Сполучені Штати про свою позицію та, за його словами, "загальмував" спроби нав'язати Ізраїлю реальність, яка зашкодить його країні.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю повинен вміти сказати "ні" - навіть найближчим друзям", - сказав Нетаньягу.

Крім того, Нетаньягу зазначив, що визнає цивільну владу Гази, що "не проповідує і не навчає знищенню держави Ізраїль та не посилає терористів до Ізраїлю". Він сказав: "Я був би щасливий, якби ми змогли знайти жителів Гази, які зроблять це", натякаючи, що не прийме Палестинську адміністрацію.

Нагадаємо, раніше Біньямін Нетаньягу заявляв, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

Крім того, ми раніше інформували, що з Єгипту до Ізраїлю намагались прорватись озброєнні люди.

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