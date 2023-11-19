Ізраїль хоче повернути смертну кару: до кого її застосовуватимуть

У понеділок ультраправа партія Otzma Yehudit внесе законопроект на розгляд до комітету національної безпеки Кнесету.

Рада національної безпеки Ізраїлю планує наступного тижня обговорити законопроект, який дозволить відновити в країні смертну кару.

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Про це інформує The Times of Israel.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір планує направити у Кнесет законопроєкт, який передбачатиме смертну кару для звинувачених у тероризмі.

Він заявив, що в понеділок внесе законопроєкт, підготовлений його партією ультраправою Otzma Yehudit на розгляд до комітету національної безпеки Кнесету.

"Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроєкт", – пише він.

Повідомляється, що у Кнесеті обговорять наслідки такого рішення, а також реакцію міжнародного співтовариства.

Запропонований законопроєкт, у разі його прийняття, зобовʼяже суди виносити смертну кару для осіб, засуджених за вбивство ізраїльського громадянина, якщо їхні вчинки визнані такими, що мають расистські мотиви.

Видання нагадало що за всю історію країни смертна кара застосовувалась два рази. Останнім був страчений архітектор Голокосту Адольф Ейхман у 1962 році.

Нагадаємо, раніше в армії Ізраїлю заявили, що розширюють операції в Секторі Газа, зокрема, в районах Зейтун міста Газа та в Джабалії.

Крім того, ми раніше інформували, що бойовики терористичного угруповання ХАМАС припинили переговори про звільнення заручників.

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