Ізраїль може завдати удару по ядерних об’єктах Ірану / © Associated Press

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Офіційним особам США повідомили, що Ізраїль повністю готовий розпочати операцію проти Ірану. Саме тому у Вашингтоні порадили американцям залишити небезпечний регіон.

Про це повідомляє телеканал CBS News з посиланням на власні джерела.

У США очікують, що після ізраїльської атаки Іран може завдати удару по певних американських об’єктах, зокрема в сусідньому Іраку.

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Державний департамент наказав урядовцям, які не є надзвичайними, покинути Ірак через «загострення регіональної напруженості», а Пентагон дозволив членам сімей військових добровільно залишити місця розташування по всьому Близькому Сходу, повідомив телеканалу представник оборонного відомства.

Увечері середи, 11 червня, президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що американцям порадили залишити регіон, «тому що це може бути небезпечне місце, і ми побачимо, що буде».

Він також повторив, що США не хочуть, щоб Іран розробляв ядерну зброю, сказавши: «Ми цього не дозволимо».

У четвер, 12 червня, відповідаючи на запитання журналіста щодо неминучості ізраїльського удару по Ірану, Трамп відповів: «Ну, я не хочу казати „неминучий“, але схоже, що це цілком може статися».

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Тим часом міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде заявив журналістам у середу, що якщо переговори щодо ядерної програми проваляться і «нам буде нав’язано конфлікт», Корпус вартових Ісламської революції «націлиться на всі американські бази у країнах перебування».

Джерело, знайоме з ситуацією, та американський чиновник повідомили CBS News, що адміністрація Трампа розглядає варіанти підтримки військових дій Ізраїлю, не очолюючи їх. Ці варіанти можуть включати дозаправлення в повітрі або обмін розвідувальними даними.

Джерело, знайоме з ситуацією, заявило, що варіанти навряд чи включатимуть пряму участь американських бомбардувальників B-2, які несуть бомби такого типу, що можуть пробити глибокі підземні укріплені об’єкти Ірану зі збагачення урану у Фордо та Натанзі. Без такого типу удару американських бомбардувальників B-2 малоймовірно, що військові дії Ізраїлю могли б знищити підземні частини іранської програми, тому вважається, що самостійні військові дії Ізраїлю обмежені в його можливостях повністю ліквідувати програму.

Американський чиновник заявив, що США можуть допомогти захистити Ізраїль від іранських балістичних ракет у разі контратаки, як це було під час двох епізодів взаємної взаємодії між Іраном та Ізраїлем у квітні та жовтні 2024 року.

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Британська організація морської торгівлі в середу порадила суднам бути обережними в Перській затоці, Ормузькій протоці та Оманській затоці — трьох ключових водних шляхах для світової торгівлі нафтою — через «зростання напруженості в регіоні, яке може призвести до ескалації військової діяльності».

Ізраїльські чиновники та речники Білого дому відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, США починають часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.