Ізраїль готовий знову воювати: Нетаньягу зробив жорстку заяву після перемир’я США та Ірану

Нетаньягу / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перемир’я між США та Іраном є лише проміжним кроком і не змінює стратегічних цілей його країни.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє The Times of Israel.

За словами Нетаньягу, Ізраїль налаштований довести свою операцію до завершення — дипломатичним шляхом або силою.

"І я хочу ясно заявити: у нас все ще є цілі, які потрібно завершити, і ми досягнемо їх шляхом угоди або відновивши бойові дії. Ми готові повернутися до бою у будь-який необхідний момент. Наш палець на спусковому гачку", — наголосив він.

Прем’єр також зазначив, що домовленість між США та Іраном не стала несподіванкою для Ізраїлю. За його словами, країна досягла значних результатів і нині перебуває у сильнішій позиції, тоді як Іран — ослаблений.

Нетаньягу підкреслив, що Тегеран уже вступив у переговори у виснаженому стані та погодився на низку умов. Зокрема, йдеться про відкриття Ормузької протоки без попередніх вимог, а також відмову від умов щодо зняття санкцій, компенсацій і припинення вогню в Лівані.

Водночас прем’єр наголосив: попри перемир’я, Ізраїль не відмовляється від своїх цілей в Ірані і готовий діяти рішуче у разі потреби.

Нагадаємо, Ізраїль у середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Цього ж дня війська США та Ізраїлю начебто обстріляли іранський нафтопереробний завод на острові Лаван. Іран відповів ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.