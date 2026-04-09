ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Ізраїль готовий знову воювати: Нетаньягу зробив жорстку заяву після перемир’я США та Ірану

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перемир’я між США та Іраном не означає завершення конфлікту, а є лише етапом, після якого можливе відновлення бойових дій.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Нетаньягу / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перемир’я між США та Іраном є лише проміжним кроком і не змінює стратегічних цілей його країни.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє The Times of Israel.

За словами Нетаньягу, Ізраїль налаштований довести свою операцію до завершення — дипломатичним шляхом або силою.

"І я хочу ясно заявити: у нас все ще є цілі, які потрібно завершити, і ми досягнемо їх шляхом угоди або відновивши бойові дії. Ми готові повернутися до бою у будь-який необхідний момент. Наш палець на спусковому гачку", — наголосив він.

Прем’єр також зазначив, що домовленість між США та Іраном не стала несподіванкою для Ізраїлю. За його словами, країна досягла значних результатів і нині перебуває у сильнішій позиції, тоді як Іран — ослаблений.

Нетаньягу підкреслив, що Тегеран уже вступив у переговори у виснаженому стані та погодився на низку умов. Зокрема, йдеться про відкриття Ормузької протоки без попередніх вимог, а також відмову від умов щодо зняття санкцій, компенсацій і припинення вогню в Лівані.

Водночас прем’єр наголосив: попри перемир’я, Ізраїль не відмовляється від своїх цілей в Ірані і готовий діяти рішуче у разі потреби.

Нагадаємо, Ізраїль у середу, 8 квітня, завдав масованого удару по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Ударів було завдано по командних центрах та військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті, Бекаа та південному Лівані.

Цього ж дня війська США та Ізраїлю начебто обстріляли іранський нафтопереробний завод на острові Лаван. Іран відповів ударами по цілях у Кувейті, Бахрейні та ОАЕ.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Бенджамін Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie