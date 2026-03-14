Ізраїль готує масштабний наступ на Ліван: цілі вже відомі

Ліван

Ізраїль розширює наземну операцію в Лівані. Мета — захопити всю територію на південь від річки Літані. Армія планує знищити військову інфраструктуру «Хезболли».

Про це повідомили в Axios.

Операція може стати найбільшою від часів війни 2006 року. Вона посилить ескалацію конфлікту з Іраном.

Високопоставлений чиновник пояснив: армія діятиме як у секторі Гази. Солдати руйнуватимуть будівлі з арсеналами «Хезболли».

Причини ескалації

«Хезболла» випустила понад 200 ракет по Ізраїлю. Атака була скоординована з Іраном. Це змусило Ізраїль змінити плани.

«До цієї атаки ми були готові до припинення вогню в Лівані, але тепер масштабна операція неминуча», — заявив виданню чиновник.

Нагадаємо, 13 березня Армія оборони Ізраїлю оголосила про відправлення додаткових підрозділів до північного кордону та мобілізацію резервістів. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує підготовку до операції, але закликає Ізраїль уникати ударів по цивільній інфраструктурі.

Лідер «Хезболли» Наїм Касем відкинув можливість дипломатичного врегулювання та закликав до подальшого опору. Тим часом уряд Лівану заявив про готовність розпочати прямі переговори з Ізраїлем без попередніх умов.