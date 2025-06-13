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Ізраїль готує нові атаки по Ірану: Нетаньягу анонсував, що "ще більше попереду"
Ізраїль розпочав потужну військову кампанію проти Ірану.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до іранського народу та підтвердив початок широкомасштабної операції під назвою «Висхідний лев».
Про це він повідомив у соціальній мережі Х.
Головною метою операції є нейтралізація ядерної та ракетної загрози з боку Ірану.
За словами прем’єра, ізраїльські сили вже знищили низку стратегічних об’єктів і ліквідували високопоставлених представників військового керівництва.
За його словами, протягом останньої доби ізраїльські військові знищили «вищих військових командирів, старших вчених-ядерників, найважливіший об’єкт зі збагачення урану та значну частину арсеналу балістичних ракет» режиму в Тегерані.
«Ще більше попереду. Режим не знає, що його вдарило чи що його вдарить», — написав Нетаньягу у X (Twitter).
Нагадаємо, Іран здійснив масований запуск десятків балістичних ракет по території Ізраїлю у відповідь на атаку.
Ізраїльське видання Haaretz, посилаючись на служби екстреної допомоги, повідомляє, що внаслідок ракетних обстрілів по Тель-Авіву постраждало щонайменше 15 осіб, один з них перебуває у стані середньої тяжкості.
Також місцеві ЗМІ повідомляють про вибухи, які пролунали в Єрусалимі, де також оголошено повітряну тривогу.
У той час, як Clash Report повідомив про заяву Ірану щодо знищення двох винищувачів F-35 та великої кількості ізраїльських безпілотників, представник Армії оборони Ізраїлю Авіхай Адраї категорично заперечив цю інформацію.
«Іранські ЗМІ брешуть», — написав він у соцмережах, спростовуючи інформацію про нібито збитий літак і захопленого пілота.