- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 225
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль готує удар по ХАМАС після обстрілів — Нетаньягу скликає військову нараду
Ізраїль планує операцію після порушення перемир’я.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив провести військову операцію, спрямовану проти терористичних об’єктів у Секторі Гази.
Про це повідомляє Sky News Arabia із посиланням на канцелярію глави уряду.
Згідно з інформацією видання, Нетаньягу скликав екстрену нараду з питань безпеки, у якій взяли участь міністр оборони та керівники силових структур.
Причиною стала чергова ескалація — порушення умов перемир’я бойовиками руху ХАМАС.
Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила серію авіаударів по центральних районах Сектора Гази, про що повідомляли ЗМІ 19 жовтня.
А напередодні США попередили про можливий зрив перемир’я в Газі через дії ХАМАС. Вашингтон звинуватив ХАМАС у невиконанні умови мирного плану.