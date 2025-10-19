ТСН у соціальних мережах

Ізраїль готує удар по ХАМАС після обстрілів — Нетаньягу скликає військову нараду

Ізраїль планує операцію після порушення перемир’я.

Ескалація на Близькому Сході

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив провести військову операцію, спрямовану проти терористичних об’єктів у Секторі Гази.

Про це повідомляє Sky News Arabia із посиланням на канцелярію глави уряду.

Згідно з інформацією видання, Нетаньягу скликав екстрену нараду з питань безпеки, у якій взяли участь міністр оборони та керівники силових структур.

Причиною стала чергова ескалація — порушення умов перемир’я бойовиками руху ХАМАС.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відновила серію авіаударів по центральних районах Сектора Гази, про що повідомляли ЗМІ 19 жовтня.

А напередодні США попередили про можливий зрив перемир’я в Газі через дії ХАМАС. Вашингтон звинуватив ХАМАС у невиконанні умови мирного плану.

