Ізраїль і ХАМАС погодилися на припинення вогню в Газі та звільнення заручників — CNN

Скільки заручників звільнять бойовики ХАМАСу під час першого етапу укладеної угоди.

Ізраїль і ХАМАС домовилися про угоду, яка має на меті призупинення бойових дій у Газі та поступове звільнення заручників і палестинських ув'язнених.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Реалізація угоди між Ізраїлем і ХАМАСом, ймовірно, розпочнеться в неділю, 19 січня.

Що відомо про угоду

Очікується, що ХАМАС звільнить 33 заручників під час першого етапу. Водночас з ізраїльських в'язниць планують звільнити сотні палестинських в'язнів, зокрема засуджених за вбивство ізраїльтян.

"Звільнення заручників стане першим етапом угоди. Переговори щодо досягнення другої фази, яка має на меті покласти край війни, розпочнуться на 16-й день її реалізації. Ось що відомо про потенційну угоду", — йдеться у матеріалі CNN.

Цивільним у Газі дозволять повернутися на північ регіону, ізраїльські війська частково відступлять.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року стало відомо, що ХАМАС готовий досягти припинення вогню в Секторі Гази. Рішення ухвалене на тлі припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

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