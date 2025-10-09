- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 13
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану — Трамп
Ізраїль та угруповання ХАМАС узгодили та підписали перший етап мирного плану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та угрупованні ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.
Про це президент США написав у соцмережі Truth Social.
Він заявив, що перша стадія передбачає відведення військ на узгоджену лінію розмежування, а також звільнення всіх заручників.
«Я дуже пишаюся тим, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, і Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію як перші кроки до міцного, міцного та вічного миру», — заявив Трамп.
Крім того, президент США зазначив, що до всіх сторін «ставитимуться справедливо».
«Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх навколишніх націй і Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали з нами, щоб зробити цю історичну та безпрецедентну подію», — додав Трамп.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявляв, що переговори щодо звільнення заручників і припинення війни в Газі проходять успішно.
Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у ХАМАС залишається лише кілька днів, аби домовитися про звільнення заручників. В іншому випадку угруповання буде роззброєно — дипломатичним або військовим шляхом.