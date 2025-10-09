Сектор Гази / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та угрупованні ХАМАС підписали першу фазу мирного плану.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social.

Він заявив, що перша стадія передбачає відведення військ на узгоджену лінію розмежування, а також звільнення всіх заручників.

Реклама

«Я дуже пишаюся тим, що Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу нашого мирного плану. Це означає, що всі заручники будуть звільнені дуже скоро, і Ізраїль відведе свої війська на узгоджену лінію як перші кроки до міцного, міцного та вічного миру», — заявив Трамп.

Крім того, президент США зазначив, що до всіх сторін «ставитимуться справедливо».

«Це великий день для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх навколишніх націй і Сполучених Штатів Америки, і ми дякуємо посередникам з Катару, Єгипту та Туреччини, які працювали з нами, щоб зробити цю історичну та безпрецедентну подію», — додав Трамп.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявляв, що переговори щодо звільнення заручників і припинення війни в Газі проходять успішно.

Реклама

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що у ХАМАС залишається лише кілька днів, аби домовитися про звільнення заручників. В іншому випадку угруповання буде роззброєно — дипломатичним або військовим шляхом.