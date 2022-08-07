Ізраїль і Палестина погодилися на перемир'я в Секторі Гази - ЗМІ

За словами прем'єра, Ізраїль досяг своїх цілей у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід під час зустрічі з керівниками південних муніципалітетів країни заявив, що мета операції "Світанок" була досягнута, немає сенсу її продовжувати.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Лапід заявив, що його країна досягла своїх цілей за три дні боїв у Газі проти палестинського ісламського джихаду.

"Немає необхідності продовжувати операцію "Світанок", розпочату цієї п’ятниці (5 серпня - ред.)", - сказав він.

Нагадаємо, 5 серпня Армія оборони Ізраїлю почала військову операцію "Світанок" у Секторі Гази проти терористичної організації "Ісламський джихад".

Того ж дня територію Ізраїлю атакували ракетами із Сектора Гази. Тож ЦАХАЛ почав завдавати авіаударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Газа.