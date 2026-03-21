ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Ізраїль і США готують нову хвилю атак на Іран: обіцяють знищити всі загрози

Міністр оборони Ізраїлю обіцяє «не зупинятися, поки не буде досягнуто всіх цілей».

Автор публікації
Олена Капнік
Ісраель Кац

Ісраель Кац / © Associated Press

Американо-ізраїльські удари по Ірану посиляться цього тижня. Мета Тель-Авіва — досягнути всіх цілей, які були поставлені.

Про це заявив міністр оборони Ісраель Кац, повідомляє The Times of Israel.

«Цього тижня інтенсивність ударів, які Армія оборони Ізраїлю і американські військові завдаватимуть проти іранського терористичного режиму та інфраструктури, на яку він спирається, значно зросте», — заявив очільник Міноборони Ізраїлю.

З його слів, країна «рішуче налаштована продовжувати атаки проти іранського терористичного режиму, обезголовлювати його командирів та перешкоджати стратегічним можливостям». Кац наголосив, до операція триватиме — доки «не буде усунено загрозу безпеці» Держави Ізраїль та «інтересам США в регіоні».

«Ми не зупинимося, доки не будуть досягнуті всі військові цілі», — додав Ісраель Кац.

Як повідомлялося, союзник Ізраїлю — США — не виключають найжорсткішого сценарію щодо Ірану. Американський посол ООН Майк Волц наголошує, що «усі варіанти» щодо розгортання військ Сполучених Штатів на території Ірану залишаються можливими. Втім, наразі, каже він, знищення ядерних об’єктів з повітря або моря залишається «найкращим варіантом».

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie