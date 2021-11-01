Ізраїль із жорсткими правилами відкрився для туристів: які умови та як заощадити

Ізраїль із жорсткими правилами відкрився для туристів: які умови та як заощадити

Вакциновані туристи також мусять двічі здавати ПЛР-тест.

Ізраїль після понад півторарічної перерви 1 листопада відкрив кордони для туристів, але не для всіх. Так, відвідати країну дозволено лише іноземцям, які пройшли вакцинацію (або ревакцинацію) не раніше ніж пів року (180 днів) тому або перехворіли на коронавірус в останні шість місяців.

Про це повідомляє ізраїльське радіо Kan.

Так, щоб в'їхати окрім вакцинації потрібно заповнити декларацію на сайті МОЗ країни. Вакцинованими або ревакцинованими туристами в Ізраїлі вважаються іноземці, які щеплені препаратами, визнаними ВООЗ: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson & Johnson.

Серед інших умов в'їзду - туристи також повинні робити ПЛР-тести за 72 години до вильоту та в аеропорту Бен-Гуріон, а також перебувати в ізоляції в Ізраїлі до отримання негативного результату. Повідомлення про результат буде надходити на телефон туриста, номер якого він вказав у в'їзній анкеті.

Вартість аналізу для тих, хто оплачуватиме його в аеропорту, становить 100 шекелів (близько 837 грн), а у разі здійснення попередньої оплати - 80 шекелів (приблизно 669 грн). Оплата тесту готівкою в аеропорту можлива лише в ізраїльській валюті.

Крім цього, в'їзд до країни буде заборонено туристам, які прилітають із держав, внесених ізраїльським МОЗ до "червоного" списку. Поки це обмеження є неактуальним, оскільки в цьому переліку наразі немає жодної держави.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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