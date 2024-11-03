Ізраїль ліквідував бойовика "Хезболли", який відповідав за ракетні обстріли

Саме його підрозділ першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року.

Ізраїльські військові ліквідували командира ракетного підрозділу угруповання "Хезболла" Джафара Хадера Фаура на півдні Лівану.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Військові заявили, що аур був ліквідований в районі Джоуайя, що на півдні Лівану завдяки злагодженим діям Північного командування та Повітряних сил Ізраїля.

Крім того, був ліквідований командир підрозділу безпілотників угруповання.

Ліквідований Фаур відповідав за обстріл ракетами та безпілотниками півночі Ізраїлю зі східного Лівану.

Саме його підрозділ першим обстріляв Ізраїль 8 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльський удар завдав шкоди виробництву балістичних ракет в Ірані.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю.

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