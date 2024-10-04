Ізраїль ліквідував бойовика, який займався виготовленням ракет для "Хезболли"

Армія Ізраїля ліквідувала в Лівані одного з керівників терористичного угруповання "Хезболла", який займався виробництвом високоточних керованих ракет.

Про це інформує Telegram-канал ЦАХАЛ.

У повідомленні вказується, що ізраїльські військові ліквідували у районі Бейрута Махмуда Юсефа Анісі. Удар по місцю розташування бойовика було завдано з використанням розвідданих.

Військові Ізраїля заявили, що ліквідований був один з керівників компанії, яка виготовляла технологічну зброю для бойовиків "Хезболла".

Повідомляється, що ліквідований терорист приєднався до угруповання "Хезболла" 15 років тому і був експертом у галузі машинобудування, чим посилив розвиток бойовиків у військовій сфері.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав удару по столиці Лівану.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль завдав удару по російській авіабазі у Сирії.

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