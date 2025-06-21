Ізраїль ліквідував двох високопосадовців Ірану, причетних до ХАМАСу та Хезболли

Літак ВПС Ізраїлю / © AFP

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Уночі проти 21 червня Ізраїль під час повітряних ударів по території Ірану ліквідував двох високопоставлених військових чиновників, які займалися підтримкою та фінансуванням терористичних організацій ХАМАС та Хезболла.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на ізраїльського військового чиновника.

За його словами, внаслідок обстрілу квартири в місті Кум, що в центральному Ірані, було вбито Саїда Ізаді, керівника Палестинського корпусу Аль-Кудс — іноземного відділення Корпусу вартових Ісламської революції.

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Ізраїльські військові заявили, що Ізаді відіграв ключову роль у фінансуванні та озброєнні ХАМАС перед його нападом на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в результаті якого загинуло 1200 людей, переважно цивільних.

Чиновник також повідомив, що внаслідок удару був ліквідований Бехнам Шахріярі, ще один високопосадовець сил Аль-Кудс, відповідальний за фінансування ліванського ополчення Хезболла.

Що відомо про конфлікт між Ізраїлем та Іраном

Збройний конфлікт на Близькому Сході розпочався 13 червня після того, як Ізраїль завдав серії передсвітанкових ударів по Ірану. Ця операція, за словами ізраїльської сторони, була спрямована на те, щоб перешкодити Ірану розробити власну ядерну зброю.

Іран швидко відповів ракетними атаками та атаками безпілотників, розпочавши ескалацію взаємних повітряних ударів, які тривають вже дев’ятий день.

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За повідомленнями державних ЗМІ, в Ірані з початку бойових дій внаслідок ізраїльських ударів загинуло щонайменше 430 людей, а 3500 отримали поранення. В Ізраїлі внаслідок іранських ударів загинуло щонайменше 25 людей, а сотні отримали поранення.

Нагадаємо, у ніч проти 21 червня Ізраїль завдав ударів по десятках цілей в Ірані, серед яких — ядерний об’єкт в Ісфагані.