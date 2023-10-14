Ізраїль ліквідував командира спецназу ХАМАС: він очолював напад Гази (відео)

Алі Каді очолював смертельну атаку на південь Ізраїлю минулого тижня. Його було ліквідовано ударом безпілотника.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Ізраїлю.

Операцію з ліквідації Алі Каді, командира роти так званого підрозділу "Нухба" ("Наджаба"), здійснили розвідувальні служби Шин Бет і Управління військової розвідки.

Зазначається, що 2005 року Алі був заарештований після викрадення і вбивства ізраїльтян і був повернутий в рамках угоди Гілада Шаліта 2011 року.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו את עלי קאצ'י, מפקד בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע האחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלק מעסקת גלעד שליט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Ліквідація топ-бойовиків ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, ліквідувала одного із засновників терористичного угруповування ХАМАС Абу Усама. Його знищили в Нусейраті в центральній частині Сектора Гази.

Згодом стало відомо, що ЦАХАЛ також ліквідував високопоставленого члена терористичної групи ХАМАС Мурада Абу Мурада під час нічного авіаудару по Сектору Гази.

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