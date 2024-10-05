Ізраїль ліквідував наступника вбитого ватажка “Хезболли” — джерела Al-Arabiya

Ізраїльська авіація завдала масованого удару по південних передмістях Бейрута, де, ймовірно, був бункер Сафієддіна.

Внаслідок удару ізраїльської авіації по Бейруту у ніч проти 4 жовтня було знищено нового лідера терористичного угруповання “Хезболла” Хашема Сафієддіна, який був двоюрідним братом убитого раніше Хасана Насралли.

Про це повідомили телеканалу Al Arabiya кілька поінформованих джерел.

За їхніми даними, Ізраїль завдав масованого удару по південних передмістях Бейрута, де, ймовірно, був бункер Сафієддіна.

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Джерела Al Arabia стверджують, що місце сховку Хашема Сафієддіна було розташоване на великій глибині, однак ізраїльські літаки скинули 73 тонни бомб на укриття.

Разом із Сафієддіном загинули його помічники та польові командири “Хезболли”. У бункері начебто перебував також голова розвідки терористичного угруповання на прізвисько “Мортада”.

Джерела стверджують, що ні в кого не було жодних шансів вижити під час атаки, до смерті міг призвести як обвал бункера, так і витік газів, що призводять до задухи.

Джерело в ліванських службах безпеки підтвердило раніше, що контакт з новим лідером "Хезболли" Хашемом Сафієддіном був перерваний в п'ятницю.

Що відомо про Хашема Сафієддіна

Двоюрідний брат Насралли Хашем Сафієддін був дуже схожий на нього зовнішньо, але був більш екстремальним.

Його називають важливою ланкою між “Хезболлою” та Іраном, оскільки у нього були змішані стосунки з особами, які приймають рішення в Тегерані: син Хашема Сафієддіна одружився на доньці генерала КВІР Касема Сулеймані, а його брат Абдулла є представником “Хезболли” в Тегерані.

Від 2017 року Вашингтон визнав Хашема Сафієддіна міжнародним терористом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ізраїльська армія ліквідувала в Лівані одного з керівників терористичного угруповання "Хезболла", який займався виробництвом високоточних керованих ракет.

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