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Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли": деталі операції

Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли": деталі операції

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Алі Хоссейн Барджі керував численними операціями проти Ізраїлю.

Військові ЦАХАЛу ліквідували одного з командувачів "Хезболли". Ціль була уражена за допомогою авіації.

Про це написав прессекретар ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі в X (Twitter).

"Сьогодні Армія оборони Ізраїлю знищила Алі Хоссейна Барджі, командувача повітряного підрозділу "Хезболли" у південному Лівані", – написав Хагарі.

Зазначається, що Барджі керував десятками операцій з використанням вибухівки та дронів проти Ізраїлю та сил ЦАХАЛу, і навіть атакував командний штаб на півночі раніше цього ж дня.

Нагадаємо, Ізраїль переходить до нової фази війни у Секторі Гази.

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