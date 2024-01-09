Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли": деталі операції

Військові ЦАХАЛу ліквідували одного з командувачів "Хезболли". Ціль була уражена за допомогою авіації.

Про це написав прессекретар ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі в X (Twitter).

"Сьогодні Армія оборони Ізраїлю знищила Алі Хоссейна Барджі, командувача повітряного підрозділу "Хезболли" у південному Лівані", – написав Хагарі.

Зазначається, що Барджі керував десятками операцій з використанням вибухівки та дронів проти Ізраїлю та сил ЦАХАЛу, і навіть атакував командний штаб на півночі раніше цього ж дня.

היום צה"ל חיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את עלי חסין ברג׳י, מפקד אזור דרום לבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה. עלי הוביל עשרות פעולות באמצעות כטב״מי נפץ ואיסוף כנגד ישראל וכוחות צה״ל, ואף את התקיפה של מפקדת פיקוד הצפון מוקדם יותר היום >> pic.twitter.com/0C5Sgbev7G — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) January 9, 2024

Нагадаємо, Ізраїль переходить до нової фази війни у Секторі Гази.

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