Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в Секторі Газу: відповідав за в'язнів

Один з лідерів ХАМАСу відповідав за в’язнів та керував терористичною діяльністю бойовиків.

Одного з ключових керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в Секторі Газу ліквідували ізраїльські військові. По будівлі, де він перебував, запустили ракету.

Про це повідомили в спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки країни.

Як зазначається, ізраїльські військові знищили одного з лідерів ХАМАСу Усаму Мазіні. Він, зокрема, відповідав за в’язнів та керував терористичною діяльністю бойовиків. По будівлі, в якій він перебував, запустили ракету.

Нагадаємо, що Ізраїль звинуватив ХАМАС в ударі по колоні жителів Гази, які тікали на південь.

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