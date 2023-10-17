Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАС в Секторі Газу: відповідав за в'язнів

Один з лідерів ХАМАСу відповідав за в’язнів та керував терористичною діяльністю бойовиків.
Одного з ключових керівників палестинської радикальної організації ХАМАС в Секторі Газу ліквідували ізраїльські військові. По будівлі, де він перебував, запустили ракету.
Про це повідомили в спільній заяві Армії оборони Ізраїлю та Служби безпеки країни.
Як зазначається, ізраїльські військові знищили одного з лідерів ХАМАСу Усаму Мазіні. Він, зокрема, відповідав за в’язнів та керував терористичною діяльністю бойовиків. По будівлі, в якій він перебував, запустили ракету.
Нагадаємо, що Ізраїль звинуватив ХАМАС в ударі по колоні жителів Гази, які тікали на південь.
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