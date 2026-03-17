Ізраїль ліквідував "праву руку" Хаменеї: про кого йдеться

Війна Ірану та Ізраїлю

Реклама

Ізраїль ліквідував чергового високопосадовеця Ірану. Мова про Алі Ларіджані —секретаря Ради національної безпеки Ірану

Про це пише The Times of Israel.

Як деталізував міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац, Ларіджані загинув внаслідок авіаудару Ізраїлю в Ірані минулої ночі. Армія оборони Ізраїлю підтвердила напад на Ларіджані.

Реклама

ЦАХАЛ також заявляв, що в результаті окремого удару був убитий командир воєнізованих сил Басідж Голамрез Солеймані.

«Ларіджані та командира Басідж було ліквідовано за одну ніч і вони приєдналися до керівника програми знищення Хаменеї та всіх ліквідованих членів осі зла в глибинах пекла», – зазначив Кац.

Що відомо про Ларіджані

Алі Ларіджані — досвідчений іранський діяч, який народився у впливовій політичній родині країни. Після смерті Алі Хаменеї став однією з ключових фігур влади та силових структур Ірану. У різні роки Ларіджані:

був одним із перших членів Корпусу вартових Ісламської революції,

брав участь у ядерних переговорах;

очолював державне телебачення;

займався внутрішньою безпековою політикою, зокрема придушенням протестів.

Нагадаємо, новий лідер Ірану Моджтаба Хаменеї дивом вижив під час ракетного удару — за кілька хвилин до вибуху вийшов у двір і не перебував у бункері. Унаслідок атаки його родина загинула, адже ракети влучили безпосередньо в будівлю. За даними ЗМІ, удар був спрямований на повне знищення керівництва, і його врятував лише випадок.

Реклама

Після атаки політика могли таємно евакуювати до Москви для лікування. Точних даних про те, чи він живий і в якому стані перебуває, немає. Попри це, іранська влада заявляє, що він “контролює ситуацію” та навіть передав погрози помсти у відповідь.