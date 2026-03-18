- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль ліквідував ще одного топчиновника Ірану та оголосив "новий рівень війни"
Армія оборони Ізраїлю знищила топового іранського посадовця. Щобільше, країна оголосила про вихід війни на «новий рівень».
В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра розвідки Ірану. Крім того, анонсували «несподіванки на фронтах».
Про це пише Clash Report.
За даними ізраїльської сторони, ліквідовано Есмаїла Хатіба, міністра розвідки Ірану.
Також в Ізраїлі сьогодні анонсували «несподіванки на всіх фронтах». Вони буцімто виведуть війну на новий рівень.
«Ми уповноважили Армію оборони Ізраїлю ліквідувати будь-якого іранського чиновника після того, як „коло цілі“ буде закрито, без необхідності додаткового схвалення», — зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Війна в Ірані — останні новини
Іран уже другу ніч поспіль атакує посольство США в Багдаді, випускаючи ракети та ударні безпілотники по дипломатичному комплексу. Частину дронів і ракет збили системи ППО, але є пошкодження поблизу місця, де розташовані представництва США. За даними джерел, атаки стали черговою ескалацією напруженості в регіоні. Поки що немає підтверджених даних про жертв, а ситуація з наслідками уточнюється. У відповідь США наказали усім дипломатичним місіям невідкладно переглянути заходи безпеки через загрозу нападів.
Також Іраном було завдано балістичного ракетного удару по центральній частині Ізраїлю у передмісті Тель‑Авіва. Загинули люди, є руйнування інфраструктури. Інформація про постраждалих та деталі наслідків продовжує уточнюватися.