Ізраїль ліквідував ще одного топчиновника Ірану та оголосив "новий рівень війни"

Прапор Ізраїлю

В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра розвідки Ірану. Крім того, анонсували «несподіванки на фронтах».

Про це пише Clash Report.

За даними ізраїльської сторони, ліквідовано Есмаїла Хатіба, міністра розвідки Ірану.

Також в Ізраїлі сьогодні анонсували «несподіванки на всіх фронтах». Вони буцімто виведуть війну на новий рівень.

«Ми уповноважили Армію оборони Ізраїлю ліквідувати будь-якого іранського чиновника після того, як „коло цілі“ буде закрито, без необхідності додаткового схвалення», — зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Війна в Ірані — останні новини

Іран уже другу ніч поспіль атакує посольство США в Багдаді, випускаючи ракети та ударні безпілотники по дипломатичному комплексу. Частину дронів і ракет збили системи ППО, але є пошкодження поблизу місця, де розташовані представництва США. За даними джерел, атаки стали черговою ескалацією напруженості в регіоні. Поки що немає підтверджених даних про жертв, а ситуація з наслідками уточнюється. У відповідь США наказали усім дипломатичним місіям невідкладно переглянути заходи безпеки через загрозу нападів.

Також Іраном було завдано балістичного ракетного удару по центральній частині Ізраїлю у передмісті Тель‑Авіва. Загинули люди, є руйнування інфраструктури. Інформація про постраждалих та деталі наслідків продовжує уточнюватися.