Ізраїль ліквідував ще одного топчиновника Ірану та оголосив "новий рівень війни"

Армія оборони Ізраїлю знищила топового іранського посадовця. Щобільше, країна оголосила про вихід війни на «новий рівень».

Катерина Сердюк
Прапор Ізраїлю / © pixabay.com

В Ізраїлі заявили про ліквідацію міністра розвідки Ірану. Крім того, анонсували «несподіванки на фронтах».

Про це пише Clash Report.

За даними ізраїльської сторони, ліквідовано Есмаїла Хатіба, міністра розвідки Ірану.

Також в Ізраїлі сьогодні анонсували «несподіванки на всіх фронтах». Вони буцімто виведуть війну на новий рівень.

«Ми уповноважили Армію оборони Ізраїлю ліквідувати будь-якого іранського чиновника після того, як „коло цілі“ буде закрито, без необхідності додаткового схвалення», — зазначив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

Війна в Ірані — останні новини

Іран уже другу ніч поспіль атакує посольство США в Багдаді, випускаючи ракети та ударні безпілотники по дипломатичному комплексу. Частину дронів і ракет збили системи ППО, але є пошкодження поблизу місця, де розташовані представництва США. За даними джерел, атаки стали черговою ескалацією напруженості в регіоні. Поки що немає підтверджених даних про жертв, а ситуація з наслідками уточнюється. У відповідь США наказали усім дипломатичним місіям невідкладно переглянути заходи безпеки через загрозу нападів.

Також Іраном було завдано балістичного ракетного удару по центральній частині Ізраїлю у передмісті Тель‑Авіва. Загинули люди, є руйнування інфраструктури. Інформація про постраждалих та деталі наслідків продовжує уточнюватися.

