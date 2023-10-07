"Ізраїль має підтримати Україну зброєю": дипломат пояснив, як це вплине на дії ХАМАС

Український дипломат пояснив, чому Ізраїль після ескалації збройного конфллікта має максимально підтримати зброєю Україну.

Український дипломат та колишній посол України у США Валерій Чалий сказав, що після нападу бойовиків ХАМАС Ізраїль має максимально підтримати зброєю Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Так, він зазначив, що Україна може використати збройну підтримку від Ізраїля, щоб завдати удару по союзникам ХАМАС.

"Хамас атакує Ізраїль. Іран підтримує Хамас і постачає зброю російським загарбникам. Росія підтримує Іран і атакує Україну. Якщо Ізраїль хоче дати потужну асиметричну відповідь – має максимально підтримати зброєю Україну проти союзників своїх ворогів", -йдеться у дописі Чалого.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня по Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа, до країни проникли палестинські військові.

Ізраїльський політолог та підполковник запасу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Аріє Зайден розповів подробиці проникнення палестинських військових на територію країни та про поточну ситуацію.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про збройний конфлікт в Ізраїлі.

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