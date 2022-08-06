Ізраїль мобілізує 25 тис. резервістів на тлі ситуації навколо сектора Гази

Після обстрілів з сектора Гази Ізраїль залучає резервістів.

В Ізраїлі ухвалили мобілізацію 25 тис. резервістів для сприяння Армії оборони в секторі Гази.

Про це заявив очільник Міноборони Ізраїлю Бені Ганц, пише DW.

"Міністр оборони Бені Ганц затвердив проєкт постанови про залучення до 25 тис. резервістів у цій операції. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала заклик резервістів для Південного командування, сил ППО, а також командування тилу армії", - йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 5 серпня, по території Ізраїлю випущено десятки ракет із території Сектора Гази, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Раніше, у відповідь на попередній обстріл з боку палестинців, збройні сили країни оголосили про початок операції "Світанок", під час якої завдали кілька ударів по об'єктах у секторі Гази.

"Усього за 2 години сьогодні ввечері з Гази у бік Ізраїлю випущено 71 ракету. Дев'ять із цих ракет впали всередині сектора Гази", - йдеться у повідомленні ЦАХАЛ.

У ніч із 5 на 6 серпня у південних та центральних районах країни спрацювали системи оповіщення про загрозу повітряного удару. Декілька ракет були перехоплено системою ППО "Залізний купол".

Нагадаємо, територію Ізраїлю ввечері 5 серпня атакували ракетами із сектора Гази. Згодом в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали завдавати авіаудари по об'єктах палестинського "Ісламського джихаду" в секторі Гази.

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