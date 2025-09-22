Ізраїль може опинитися під санкціями більшості світу: експерт про визнання Палестини

Експерт про визнання Палестини / © Associated Press

Визнання Палестини відкриває геополітичні процеси, що можуть завершитися санкціями проти Ізраїлю з боку більшості світу.

Про це у прямому етері Еспресо заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

«Це тільки перші ластівки, адже головна хвиля визнань буде завтра. І там і Франція, і інші європейські країни. Тому ми будемо свідками доволі серйозного процесу визнання Палестинської держави», — зазначив експерт.

Він наголосив, що цей крок не матиме негайного впливу на припинення окупації.

«Це початок великих процесів, соціальних і геополітичних, у яких Ізраїль може опинитися під санкціями практично більшої частини світу. Ми знаємо, що про можливість санкцій уже заявив Китай. Частина європейських країн також або вже застосувала санкції, або готує їх. Багато що залежатиме від дій Ізраїлю. Поки що він намагається зупинити цей наступ незмінною риторикою», — пояснив Семиволос.

За його словами, ситуація ускладниться ще більше через наближення Генасамблеї ООН, де палестинське питання стане центральним.

«Ми вже чули звіт комітету ООН, який визнав війну в Газі геноцидом палестинського народу. Тому попереду дуже цікаві процеси, що не завершуються лише формальним юридичним визнанням Палестини», — підкреслив він.

Експерт нагадав, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нещодавно заявив про необхідність перетворити країну на «супер-Спарту», фактично визнавши підготовку до санкцій і політичних потрясінь.

Семиволос провів паралелі з історією Південної Африки.

«Відповідь може бути в досвіді закінчення апартеїду. Тоді під тиском світу та санкцій ПАР відмовилася від расистського режиму. Приблизно такий сценарій може чекати Ізраїль. Одне — робити заяви, інше — опинитися в умовах повної економічної й політичної блокади. Багатьом в Ізраїлі це не сподобається. Але процес тільки починається, а ви вже хочете знати кінець історії», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Австралія приєдналася до Великої Британії та Канади, визнавши Палестину незалежною державою.

Ми раніше інформували, що Ізраїль різко розкритикував рішення Великої Британії, Канади та Австралії визнати державу Палестина.