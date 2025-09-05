Ізраїль може заборонити вʼїзд на свою територію президенту франції Макрону: яка причина

Емманюель Макрон / © Associated Press

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у телефонній розмові закликав свого французького колегу Жана-Ноеля Барро відмовитися від планів одностороннього визнання Палестини.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Times of Israel.

Саар попросив Париж «переглянути ініціативу Франції» щодо визнання палестинської державності та підкреслив, що Ізраїль очікує від своїх партнерів врахування безпекових інтересів.

«Ізраїль прагне добрих відносин із Францією, але вона має поважати позицію Ізраїлю у питаннях, що мають ключове значення для нашої безпеки та майбутнього», — наголосив дипломат.

Він також попередив, що будь-який візит президента Франції Емманюеля Макрона «не має сенсу», якщо Париж продовжить реалізацію своєї ініціативи, яка, за його словами, шкодить інтересам Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу та держсекретар США Марко Рубіо засудили рішення президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестинську державу.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що планує визнати державу Палестина у вересні, на Генеральній Асамблеї ООН.