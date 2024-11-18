Ізраїль може передати Україні російську зброю, захоплену в Газі та Лівані

Попри заклик передати зброю Україні, Ізраїль поки що утримується від змін своєї політики нейтралітету.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтримав пропозицію заступниці міністра закордонних справ Шаррен Хаскель передати Україні захоплену ізраїльськими військовими російську зброю з Гази, Лівану та Іудеї і Самарії.

Про це пише видання The Times Of Israel.

"Я вітаю цю пропозицію і сподіваюся, що Держава Ізраїль її схвалить. Вироблена в Росії зброя, яка перебуває в руках терористичних організацій, доводить, що Росія підтримує і заохочує Іран, Хезболлу, ХАМАС і всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів. Що ще має статися, щоб держава Ізраїль прокинулася й усвідомила, що Росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль воюють з тим самим ворогом", — заявив Євген Корнійчук.

Він висловив сподівання, що влада схвалить передачу зброї. Водночас Ізраїль поки що дотримується політики нейтралітету й утримується від постачання озброєння Україні, і змін у цій позиції наразі не видно.

Нагадаємо, Ізраїль погодився надати Україні системи раннього оповіщення про підліт дронів та ракет понад рік тому. Посол Ізраїлю в Україні розповів про недоліки системи раннього оповіщення та які ракети вона може не виявити.

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