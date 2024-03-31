Ізраїль може використати дані розвідки США для нових ударів по Сектору Гази — WSJ

Після нападу бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю американська та ізраїльська сторони розширили обмін розвідувальними даними.

Ізраїль може використати американські розвідувальні дані для нових ударів по Сектору Гази, жертвами яких стануть цивільні мешканці.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, знайомі із ситуацією.

Співрозмовники видання стверджують, що у Вашингтоні стурбовані низьким рівнем незалежного контролю використання розвідданих США. Зокрема, немає впевненості, що дані американської розвідки не призводять до ударів ізраїльської армії, внаслідок яких гинуть мирні мешканці Сектору Гази та руйнується цивільної інфраструктури.

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Видання нагадує, що після нападу бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня минулого року американська та ізраїльська сторони розширили обмін розвідувальними даними. Зокрема, американці дають доступ до трансляції відео з розвідувальних дронів, які працюють над Сектором Гази, в режимі реального часу.

Водночас джерела уточнюють, що інформація, яку Вашингтон розкриває для Ізраїлю, не повинна служити для бойових операцій, а для звільнення заручників та моніторингу діяльності терористичних угруповань поблизу кордонів Сектору Гази.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що Білий дім таємно санкціонував передачу Ізраїлю бомб та винищувачів на мільярди доларів.

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