Ізраїль може зменшити масштаби операції в Газі на прохання США

Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики протягом трьох тижнів.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль може припинити широкомасштабну наземну кампанію в секторі Гази та перейти до більш цілеспрямованої фази у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Про це пише The New York Times.

Як передає видання, США пропонують Ізраїлю залучати менші групи елітних сил, які будуть входити та виходити з населених пунктів Гази.

"За їхніми словами, президент Байден хоче, щоб Ізраїль перейшов до більш точної тактики протягом трьох тижнів або незабаром після цього, про що його радник з нацбезпеки сказав ізраїльським високопосадовцям під час зустрічі", - мовиться в повідомленні.

Водночас речник Білого дому Джона Кірбі, Салліван під час зустрічі з ізраїльськими посадовцями говорив про можливий перехід до іншої фази "в найближчому майбутньому", але відмовився вказати часові межі.

Додамо, Ізраїль воюватиме в Секторі Гази проти ХАМАСу більше, ніж кілька місяців.

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