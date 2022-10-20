Ізраїль може змінити позицію і поставити Україні необхідну зброю - NYT

Із Сирії до України було передислоковану також кілька російських командувачів.

Росія нещодавно перекинула важливу військову техніку та війська із Сирії, що базуються на Близькому Сході. Через це Ізраїль, який чинив опір відправці протиповітряної оборони в Україну через страх розсердити Москву, може змінити позицію.

Про це інформують три високопоставлених чиновники на умовах анонімності, пише The New York Times.

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"Росія нещодавно передислокувала важливу військову техніку та війська із Сирії, за словами трьох високопоставлених чиновників, що базуються на Близькому Сході, підкреслюючи, як її невдале вторгнення в Україну послабило вплив Москви в інших країнах і усунуло одну з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України", - йдеться у повідомленні інформаційного агентства.

Високопосадовці по-різному оцінили кількість виведених військ: двоє з них назвали два батальйони, або від 1200 до 1600 солдатів, а інший сказав, що набагато більше. Але всі вони погодилися з тим, що чисельність бойових підрозділів було скорочено. Окрмі цього, за даними і зраїльського чиновника, із Сирії було передислоковану до України кілька російських командувачів. Зараз російське військове керівництво в Москві стало менш залученим до повсякденного управління операціями в Сирії, в тому числі у військовій координації з Ізраїлем.

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Ізраїль відмовляється постачати озброєння до України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ізраїль утримувався від надання озброєння Києву.

Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію".

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18 жовтня повідомив, що Київ офіційно зернеться до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем протиповітряної оборони. Кулеба наголосив, що якщо політика Ізраїлю полягає у протидії Ірану, то зараз саме час відкрито підтримувати Україну.

Ізраїль не дасть зброю Україні

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