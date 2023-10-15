Ізраїль на кілька днів відклав операцію в Секторі Гази: в чому причина 

Ізраїль мав розпочати наземну операцію в Cекторі Гази цими вихідними, проте відклав її на кілька днів, зокрема через несприятливу погоду.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ.

Співрозмовники кажуть, що хмарна погода могла б ускладнити роботу ізраїльським пілотам і операторам дронів, які мають підтримувати наземну операцію з повітря.

Ізраїль планує задіяти в операції десятки тисяч солдатів сухопутних військ, саперів, спецпризначенців, танки, артилерію та авіацію. Мета — ліквідувати вище політичне та військове керівництво ХАМАС, а також взяти під контроль частину Cектора Гази.

Через підготовку до операції ЦАХАЛ закликав 1,1 мільйона палестинців евакуюватися на південь. В ООН вважають, що неможливо провести таку евакуацію "без руйнівних гуманітарних наслідків".

Нагадаємо:

Уранці, 7 жовтня, ісламістське угруповання ХАМАС почало наступ на територію Ізраїлю з території сектора Гази, знищивши танк "Меркава" та захопивши військову базу зі значною кількістю бронетехніки, поліцейську дільницю тощо. Бойовики прорвалися в міста Сдерот, Ашкелон та деякі інші прилеглі населені пункти.

Протягом першого дня війни терористи захопили в полон більше сотні ізраїльтян та іноземних громадян, які їх утримують у Секторі Гази.

Ізраїльські військові ввечері в суботу, 14 жовтня, заявили, що війська розгорнуті по всій країні, підвищуючи оперативну готовність до наступних етапів війни, з наданням переваги наземній операції.

Водночас зазначається, що спектр наступальних оперативних планів є широким, вони включають серед іншого комплексний та скоординований наступ з повітря, моря та суші.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіан 13 жовтня заявив, що якщо армія Ізраїлю продовжить блокаду Гази, то інші "рухи опору" можуть відкрити другий фронт у війні.

Як бойовики ХАМАС проникли до території Ізраїлю - читайте у матеріалі.

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