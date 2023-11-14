Ізраїль надав докази зберігання зброї ХАМАСом у дитячій лікарні в Газі, там також були заручники – фото

Ізраїльські військові поділилися відео та фотографіями, на яких, як вони стверджують, зброя, яку ХАМАС зберігав у підвалі педіатричної дитячої лікарні, яка спеціалізується на лікуванні хворих на рак в Секторі Гази. За їхніми словами, також там утримувалися заручники.

Про це пише Reuters.

За даними речника Армії оброни Даніеля Хагарі, є також ознаки того, що заручників, захоплених 7 жовтня в Ізраїлі, могли утримувати в підвалі клініки в Рантісі. Там було виявлено імпровізований туалет, невелику кухню, а також мотузки, якими людей могли прив'язувати до стільців.

Дитяча лікарня у Газі / Фото: скриншот

Зброя у підвалі дитячої лікарні Гази / Фото: скриншот

Хагарі назвав цю територію командно-контрольним центром ХАМАС.

"ХАМАС взяв всю цю територію під свій контроль і вів свою війну проти ізраїльтян з цієї лікарні", - сказав він.

Крім того, війська Ізраїлю знайшли мотоцикл зі слідами пострілів, який, за його словами, використовувався для доставки заручників до Гази.

Нагадаємо, Нетаньягу не виключає угоду з ХАМАСом щодо обміну заручниками.

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