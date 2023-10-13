Ізраїль наказав мешканцям Сектора Гази виїхати за добу: реакція ООН викликала скандал

ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектора Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин.

Про це повідомив речник генсека організації Стефан Дюжаррик, пише Бі-бі-сі.

"ООН рішуче закликає скасувати будь-який подібний наказ, якщо він буде підтверджений, щоб уникнути перетворення і без того трагічної ситуації на катастрофічну", – сказав він.

За даними ООН, наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектора Гази.

Він зазначив, що ізраїльські військові поінформували представників ООН про те, що працюють у Газі, що розпорядження також поширюється на всіх співробітників організації та тих, хто перебуває в її приміщеннях, зокрема школи та лікарні.

"ООН вважає за неможливе, щоб таке переміщення відбувалося без руйнівних гуманітарних наслідків", – додав Дюжаррик.

Як пише видання, Ізраїль, зважаючи на все, в останні дні готується до наземного наступу, стягуючи до кордону з Газою солдатів, важку артилерію та танки.

Рада Безпеки ООН проведе у п'ятницю, 13 жовтня, екстрене засідання.

А представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан різко відреагував на заяву ООН, в якій організація просить скасувати наказ про евакуацію північної частини Сектора Гази у найближчі 24 години.

"Реакція ООН на попередній наказ Ізраїлю жителям Гази ганебна! Протягом багатьох років ООН заплющувала очі на озброєння ХАМАС та використання цивільного населення та громадянської інфраструктури Сектора Гази як приховування для зброї та вбивств. Тепер замість того, щоб стати на бік Ізраїлю, чиї громадяни були вбиті терористами ХАМАС, і який намагається мінімізувати збитки для тих, хто в цьому не бере участі, вона читає проповіді Ізраїлю", – заявив він.

На думку дипломата, ООН необхідно зосередитись на поверненні до Ізраїлю захоплених бойовиками заручників.

Крым того, Ізраїль заявив, що не постачатиме воду, продовольство та паливо до Сектора Гази, поки бойовики ХАМАС не звільнять взятих у полон заручників. Це означає, що понад 2 млн палестинців ризикують залишитися без найнеобхіднішого.

Нагадаємо:

7 жовтня ХАМАС вторгнувся на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування Сектора Гази. З ізраїльського боку щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 500. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

Ізраїль продовжує авіаатаки . ХАМАС відмовляється від перемовин про обмін заручниками.

Серед загиблих в Ізраїлі — семеро українців.

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