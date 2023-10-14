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Ізраїль наказав жителям сектора Гази евакуюватися на південь і назвав години, коли це буде безпечно

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Оксана МузиченкоОксана Музиченко
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Ізраїль наказав жителям сектора Гази евакуюватися на південь і назвав години, коли це буде безпечно

Сектор Гази / Фото: Getty Images

Влада Ізраїлю заявила що протягом шести годин для жителів сектора Гази створять безпечний коридор, аби вони могли виїхати на південь.

Ізраїль запропонував жителям сектора Гази евакуюватися від 10:00 до 16:00 у суботу, 14 жовтня.

Про це повідомляє ВВС.

"Ізраїль закликає жителів сектора Гази евакуюватися на південь сектора в суботу між 10:00 і 16:00 за місцевим часом, використовуючи два конкретних маршрути - шосе Далдул і Аль-Сана", - пише видання.

За словами представника ЦАХАЛ Авіхая Адраї, саме в цей проміжок часу цим шляхом їхати буде абсолютно безпечно.

Здебільшого заклик стосується жителів двох міст - Бейт-Хануна і Хан-Юніса, які можуть стати першими цілями ізраїльської наземної операції.

Нагадаємо, Ізраїль 13 жовтня наказав мешканцям північної частини Сектора Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. За даними ООН, понад 423 000 тис. осіб залишили свої домівки ще до того, як Ізраїль озвучив свій наказ.

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Дата публікації
Перегляди
159
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