Ізраїль намагався ліквідувати іранську верхівку: поранено президента Пезешкіана

Президент Ірану Масуд Пезешкіан / © Associated Press

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Президент Ірану Масуд Пезешкіан отримав поранення ноги під час нещодавнього ізраїльського удару по місцю проведення засідання Вищої ради національної безпеки. Інцидент стався вже після бомбардування, коли іранський лідер евакуювався з будівлі через аварійний вихід.

Про це пише Rokna з посиланням на іранське агентство Fars.

Деталі атаки та її наслідки

Ізраїль здійснив прицільну атаку вранці понеділка, 16 червня. Ракети поцілили у будівлю на заході Тегерана.Там на підземних поверхах відбувалося засідання Вищої ради національної безпеки Ірану, на якому була присутня майже вся верхівка — керівники трьох гілок влади та інші високопоставлені чиновники.

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Ізраїль, як стверджують іранські ЗМІ, випустив шість ракет або бомб, які зруйнували входи та виходи з будівлі, щоб унеможливити евакуацію людей з середини та перекрити доступ повітря. Атака була спланований за аналогією з операцією з ліквідації лідера «Хезболли» Лівану Хасана Насралли.

Внаслідок отриманих пошкоджень у будівлі зникло електропостачання. Проте присутні чиновники змогли покинути будівлю через аварійний люк. Згідно з повідомленням, деякі особи, зокрема й Масуд Пезешкіан, отримали незначні поранення ніг під час евакуації.

Реакція Ірану та відсутність коментарів Ізраїлю

Варто зазначити, що під час останнього конфлікту між Ісламською Республікою та Ізраїлем загинули кілька високопоставлених військових командирів та фахівців з ядерної програми Ірану.

Заступник керівника прес-служби офісу президента Ірану Мохаммад Мехді Табатабаї в інтерв’ю телеканалу «Аль-Маядін» заявив, що Ізраїль «намагався вбити» іранського президента. Сам Пезешкіан в інтерв’ю західним ЗМІ також звинуватив Ізраїль у замаху на його вбивство.

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«Ми були на внутрішній зустрічі, переглядали програми, коли вони розбомбили територію, де ми знаходилися, на основі інформації, яку вони отримали від своїх шпигунів. Але коли Бог не хоче, інцидент не відбувається», — заявив Пезешкіан.

Нещодавно радник Хаменеї, Алі Ларіджані, також заявив, що під час 12-денної війни Ізраїль мав намір знищити всю верхівку влади, а потім добратись і до лідера Ісламської Республіки. Ларіджані стверджував, що Ізраїль атакував місце засідання Вищої ради національної безпеки, «щоб знищити голів гілок влади та країни, а також важливих осіб, а потім дістатися до лідера, але не досяг успіху».

Ізраїль поки що не прокоментував заяви іранських чиновників щодо намірів вбити політичне керівництво Ірану.

Нагадаємо, після багатьох років підтримки Ірану в питанні його ядерної програми Путін підштовхує свого союзника до угоди із США, яка обмежить його право збагачувати уран. У разі досягнення угоди Росія готова вивезти з Ірану запаси високозбагаченого урану.

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