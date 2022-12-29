Ізраїль не виключає можливий напад на Іран: коли це може статися

Ізраїль погрожує атакувати ядерні об’єкти свого заклятого ворога, якщо вважатиме, що дипломатія із Тегераном зайшла в глухий кут.

Ізраїль може атакувати іранські ядерні об’єкти "через два-три роки".

Про це заявив міністр оборони Ізраїльської Держави Бенні Ганц, інформує Reuters.

"Через два або три роки ви, можливо, будете летіти на схід і брати участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані", – сказав він у своїй промові перед курсантами-випускниками ВПС.

Оскільки міжнародні зусилля щодо відновлення ядерної угоди зайшли в глухий кут, іранці посилили збагачення урану, яке також може дати паливо для ядерних бомб. Хоча Тегеран заперечує наявність будь-яких подібних проєктів. За оцінками експертів, Іран потенційно може за короткий термін підвищити чистоту розщеплення свого урану до рівня, необхідного для створення зброї. Але на створення готової боєголовки знадобляться роки.

Понад десять років Ізраїль погрожує атакувати ядерні об’єкти свого заклятого ворога, якщо вважатиме, що дипломатія світових держав із Тегераном зайшла в глухий кут. Однак деякі експерти сумніваються, що Ізраїль володіє достатньою військовою силою, аби завдати значної шкоди іранським об’єктам, які є віддаленими, розкиданими та добре захищеними.

У прогнозі ізраїльської військової розвідки на 2023 рік зазначається, що Іран "продовжуватиме свій нинішній шлях повільного прогресу" в ядерній сфері

Reuters зауважує, що Ізраїль не підтверджує і не заперечує наявність у себе ядерної зброї. На думку ЗМІ, країна отримала першу таку бомбу ще наприкінці 1966 року. Ізраїль не підписав добровільний Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року, який пропонує доступ до цивільних ядерних технологій в обмін на відмову від ядерної зброї.

Нагадаємо, політолог та публіцист Андрій Піонтковський припустив, що Ізраїль може знищити ядерний потенціал Ірану.

Раніше розвідка Ізраїлю повідомила, що Іран планує збільшувати постачання озброєння Росії.

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