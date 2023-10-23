Ізраїль не збирається встановлювати контроль над Сектором Гази — Держдеп

У Ізраїля немає наміру контролювати Сектор Гази, але країна більше не може собі дозволити існувати з постійною загрозою від терористів ХАМАС.

Також читайте Наземна операція ЦАХАЛ у Газі затримується: експерт Семиволос пояснив причини

Про це заявив держсекретар США Антоні Блінкен, інформує The Guardian.

"Я думаю, ми знаємо дві речі. Ми не можемо повернутися до статус-кво. Вони не можуть повернутися до статус-кво, коли ХАМАС у змозі керувати Сектором Гази і повторити те, що він зробив", - заявив він.

Блінкен підкреслив, що влада Ізраїля не збирається встановлювати контроль над Сектором Гази.

"Як я чув від ізраїльтян, у них немає абсолютно ніяких намірів, ніякого бажання самим керувати Газою. Вони пішли з Гази в односторонньому порядку, беззастережно, кілька десятиліть тому, але вони не можуть перебувати в становищі, коли над ними постійно висить загроза жахливих терористичних атак, які походять із Сектора Газа", - додав він.

Держсекретар заявив, що наразі шукається варіант гарантій, який унеможливить подальші терористичні атаки.

"Тому необхідно знайти щось, що гарантувало б, що ХАМАС не зможе зробити це знову. Але це також не призведе до повернення до ізраїльського управління Газою, чого вони не хочуть і не збираються робити. Існують різні ідеї щодо того, що за цим може послідувати, але все це, на мій погляд, вимагає роботи, і працювати над цим потрібно навіть зараз, коли Ізраїль справляється з існуючою загрозою", - додав Блінкен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.