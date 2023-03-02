Ізраїль обговорює можливість удару по ядерних об'єктах Ірану до того, як Тегеран отримає системи С-400 від Росії - ЗМІ

Bloomberg зазначає, що РФ не заявила публічно, чи передаватиме Ірану системи С-400, але Москва та Тегеран зблизилися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перспектива отримання Іраном систем С-400 від Росії спровокувала обговорення в Ізраїлі щодо можливості удару по ядерних об'єктах Тегерана.

Про це пише Bloomberg.

За даними співрозмовників видання в Ізраїлі та США, знайомих із ситуацією, це прискорить ухвалення такого рішення.

Минулого тижня це питання порушив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Чим довше ви чекаєте, тим складніше це стає. Ми чекали дуже довго. Я можу сказати вам, що зроблю все, що в моїх силах, щоб завадити Ірану отримати ядерну зброю", — сказав він на конференції з безпеки у Тель-Авіві.

Видання нагадує, що Росія не заявила публічно, чи передаватиме Ірану системи С-400, але Москва та Тегеран зблизилися після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Кремль та міноборони Росії не відповіли на прохання журналістів про коментар, офіс Нетаньяху також відмовився від них.

Водночас Ізраїль продовжує сподіватися, що США візьмуть на себе ініціативу щодо будь-якого можливого удару. Однак адміністрація Джо Байдена поки що віддає перевагу дипломатії.

Експерти зазначають, що отримання Іраном С-400 ускладнить завдавання ударів. За словами експерта з оборони Близького Сходу Джеремі Бінні, системи можуть вражати повітряні цілі на відстані до 250 кілометрів і створять "червону зону" для літаків.

Колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки Йоссі Купервассер додав, що чим більше у Тегерана засобів ППО, тим складніше їх уразити.

"Ми аналізуємо, коли настає найзручніший момент для дій", — сказав він.

Зазначимо, ядерна програма Ірану викликає побоювання у світової спільноти. Міжнародні спостерігачі зазначають, що до кінця 2023 року Іран матиме достатньо урану, збагаченого до 60%, щоб зробити десять ядерних бомб.

Нагадаємо, ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на відміну Заходом економічних санкцій.

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