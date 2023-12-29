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Ізраїль обіцяє "посунути" Хезболлу від кордонів, якщо бойовики не припинять обстріли півночі країни

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ізраїль обіцяє "посунути" Хезболлу від кордонів, якщо бойовики не припинять обстріли півночі країни

Обстріл на кордоні Ізраїлю та Лівану / Фото: Associated Press

Бойовики Хезболли постійно обстрілюють північ Ізраїлю.

Голова Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив, що ЦАХАЛ може вжити заходів, щоб посунути бойовиків Хезболли від кордону з Ліваном, якщо вони не припинять атаки.

Про це інформує BBC.

Він зазначив, що армія Ізраїлю втрутиться і відкине бойовиків від кордону, якщо вони не припинять постійні обстріли півночі країни. Ганц підкреслив, що теперішня ситуація на кордоні вимагає змін.

"Секундомір для дипломатичного вирішення закінчується. Якщо світ і уряд Лівану не діятимуть, щоб запобігти обстрілу мешканців півночі Ізраїлю та віддалити "Хезболлу" від кордону, це зробить ЦАХАЛ", - додав очільник міноборони Ізраїлю.

В свою чергу голова ЦАХАЛу Герці Галеві розповів, що війська перебувають у "дуже високій готовності" до подальших боїв на півночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розповіли, скільки ще триватиме війна у Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС.

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Дата публікації
Перегляди
144
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