Ізраїль обіцяє "посунути" Хезболлу від кордонів, якщо бойовики не припинять обстріли півночі країни

Голова Міністерства оборони Ізраїлю Бені Ганц попередив, що ЦАХАЛ може вжити заходів, щоб посунути бойовиків Хезболли від кордону з Ліваном, якщо вони не припинять атаки.

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Про це інформує BBC.

Він зазначив, що армія Ізраїлю втрутиться і відкине бойовиків від кордону, якщо вони не припинять постійні обстріли півночі країни. Ганц підкреслив, що теперішня ситуація на кордоні вимагає змін.

"Секундомір для дипломатичного вирішення закінчується. Якщо світ і уряд Лівану не діятимуть, щоб запобігти обстрілу мешканців півночі Ізраїлю та віддалити "Хезболлу" від кордону, це зробить ЦАХАЛ", - додав очільник міноборони Ізраїлю.

В свою чергу голова ЦАХАЛу Герці Галеві розповів, що війська перебувають у "дуже високій готовності" до подальших боїв на півночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розповіли, скільки ще триватиме війна у Секторі Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїльські військові виявили тіла пʼяти заручників у підземному тунелі ХАМАС.

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