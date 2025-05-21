Ізраїль обстріляв групу дипломатів із майже 20 країн і перепросив за "незручності"

Ізраїль / © Associated Press

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У середу, 21 травня, ізраїльські солдати помилково здійснили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляють країни Європейського Союзу, Велику Британію, Канаду, Китай, Росію та інші країни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Дипломати із майже 20 країн відвідували місто Дженін на Західному березі річки Йордан. За інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), вони відхилилися від затвердженого маршруту в зоні активних бойових дій.

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Очікується, що військові проведуть переговори з представниками причетних країн, щоб прояснити ситуацію навколо інциденту, повідомили в ЦАХАЛ.

«Армія оборони Ізраїлю шкодує про завдані незручності», — йдеться у заяві.

Жоден із дипломатів не постраждав. Однак цей інцидент може ще більше погіршити відносини між Єрусалимом та багатьма частинами міжнародної спільноти на тлі зростаючої глобальної критики дій Ізраїлю у війні в Газі та його ставлення до палестинців.

Реакція у світі на обстріл дипломатів

Кая Каллас, головна дипломатка Європейського Союзу, закликала Ізраїль розслідувати інцидент і «притягнути до відповідальності винних».

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«Будь-які погрози життю дипломатів є неприйнятними. Ізраїль також підписав Віденську конвенцію — зобов’язання гарантувати безпеку всіх іноземних дипломатів», — додала вона.

Ще один західний дипломатичний представник, країна якого була представлена ​​в делегації, назвав цю подію «серйозним інцидентом, на який ми відреагуємо».

«Це не „незручність“. Це серйозний інцидент, на який ми відреагуємо належним чином після консультацій з нашими партнерами», — сказав чиновник.

У відповідь на інцидент міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні викликав посла Ізраїлю, «щоб отримати офіційні роз’яснення щодо того, що сталося в Дженіні».

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також заявив у середу, що викличе посла Ізраїлю для пояснень, назвавши інцидент «неприйнятним».

Нагадаємо, США отримали нові розвідувальні дані, які свідчать про високу ймовірність підготовки Ізраїлем удару по ядерних об’єктах Ірану.