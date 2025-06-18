Сектор Газа / © AFP

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У місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази стався кривавий інцидент: ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу людей, які чекали на продовольчу допомогу.

Про це пише Reuters.

Загинули щонайменше 59 осіб, ще понад 220 отримали поранення, з них близько 20 перебувають у критичному стані.

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Свідки стверджують, що спочатку військові дозволили підходити до гуманітарних вантажівок, але згодом почали стріляти. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що з’ясовує обставини події, зазначивши, що неподалік від натовпу були розташовані військові позиції та застрягла вантажівка.

У заяві підкреслюється, що Ізраїль шкодує про жертви серед цивільного населення та прагне уникати подібних втрат.

За даними Міністерства охорони здоров’я Палестини, це наймасовіший обстріл гуманітарної черги відтоді, як Ізраїль частково послабив блокаду в травні. Згідно зі статистикою, від того часу загинули вже 397 осіб, ще понад 3000 постраждали.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп нещодавно звернувся до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з вимогою зупинити бойові дії в Секторі Гази та утриматися від загроз на адресу Ірану. Це свідчить про дедалі глибше розходження в позиціях двох лідерів щодо затяжного конфлікту.

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На відміну від Трампа, який закликає до негайного припинення війни, Нетаньягу продовжує наполягати на досягненні повного знищення ХАМАС та повного роззброєння угруповання.

Збройне протистояння в Газі триває ще від жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС здійснили раптову атаку на Ізраїль, убивши приблизно 1200 осіб та захопивши понад 250 заручників. У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію.