Пропозиція Трампа щодо припинення вогню: Ізраїль зробив заяву

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Уряд Ізраїлю заявив, що погодився на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню.

Про це заявили в офісі прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, повідомляє Sky News.

Зазначається, що Ізраїль відповість "рішуче" на будь-які порушення угоди про припинення вогню з Іраном.

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У заяві наголошують, що Єрусалим досягнув своєї мети – “усунути ядерну та балістичну загрозу” з боку Ірану. Зазначається, що ізраїльські військові “завдали серйозних ударів по урядових цілях у центрі Тегерана” протягом останніх 24 годин, а також “ліквідували ще одного старшого вченого-ядерника”.

“Армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітрям Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву та знищила десятки центральних урядових цілей Ірану”, - наголосили у заяві.

Крім того, країна “висловлює подяку Дональду Трампу та США за підтримку в цьому”.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що припинення вогню Ізраїлем та Іраном “набуло чинності”. Американський лідер просить країни “не порушувати його”.

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За словами Трампа, він отримав звернення від Ізраїлю та Ірану щодо припинення війни та досягнення миру. Країни, каже очільник Білого дому, “майже одночасно звернулися до нього і сказали: „МИР!”.

Наразі офіційної позиції від Тегерану немає. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що Іран не має офіційної домовленості з Ізраїлем про припинення вогню, однак заявили про завершення військових ударів у відповідь о 4-й годині ранку.

Дата публікації 19:59, 23.06.25 Кількість переглядів 115 Іран атакував американську базу у Катарі