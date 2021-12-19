Ізраїль оголосив про п'яту COVID-хвилю, уряд готує нові карантинні обмеження

Прем'єр Ізраїлю повідомив, що раніше ухвалене рішення про закриття кордонів допомогло виграти час у боротьбі з коронавірусом.

Ізраїль заявив про початок п'ятої хвилі коронавірусу в країні. За прогнозами голови ізраїльського уряду, вже через 3-4 тижні, а можливо і раніше, в країні можливий різкий сплеск захворюваності на коронавірус, а тому починають готувати новий пакет карантинних обмежень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет у неділю, 19 грудня, пише Newsru.co.il.

Беннет заявив, що закриття кордонів, ухвалене після перших випадків штаму "Омікрон" у світі, допомогло виграти час та відтягнути прихід нової хвилі. "Час, який ми виграли, збігає. Варіант "Омікрон" вже в Ізраїлі, і він повсюди: від дитсадків до Кнесету. Поки ми бачимо не дуже великі показники захворюваності. Але п'ята хвиля вже тут", - сказав він.

Через нову епідхвилю ізраїльський прем'єр повідомив, що уряд починає новий етап в боротьбі з пандемією коронавірусу. Найближчими днями урядовці опублікують нові обмеження для населення.

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Нагадаємо, у Великій Британії в неділю, 19 грудня, зафіксували 12 133 нових випадки захворювання на штам COVID-19 "Омікрон".

Цього тижня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам COVID-19 "Омікрон" зареєстровано вже на території 89 країн, а кількість випадків цього варіанта коронавірусу може подвоюватися що 1,5-3 дні.

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