Ізраїль оголосив про щоденну "тактичну паузу" в Секторі Гази

Тепер щодня ізраїльські військові припинятимуть вогонь на кілька годин.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відтепер здійснюватиме щоденну "тактичну паузу у військових діях" в районах на півдні Сектора Гази, щоб забезпечити доправку гуманітарної допомоги палестинцям.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами військових, пауза триватиме щодня від 08:00 до 19:00 за місцевим часом дорогою, яка веде від КПП "Керем Шалом" до дороги Салах ед Дін, а потім на північ у напрямку району Хан-Юніса.

"Це додатковий крок у зусиллях із надання гуманітарної допомоги, які ЦАХАЛ і COGAT (Координатор дій влади на територіях) здійснюють від початку війни", – сказали ізраїльські військові.

Нагадаємо:

Військова операція Ізраїлю в Секторі Гази почалася восени 2023 року у відповідь на напад сил ХАМАС на південь країни 7 жовтня. Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 осіб, ще понад 250 були взяті в заручники і вивезені до Гази. В операції загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

Спецоперація Ізраїлю в Секторі Гази триває здебільшого навколо міста Рафах. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу декларує головними цілями "знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому".

За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в Секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

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