Ізраїль оголосив Сектор Гази закритою зоною: що це означає

Наказ про закриту зону у Секторі Гази було оголошено після оцінки ситуації в регіоні ізраїльскими військовими.

Армія оборони Ізраїлю оголосила про закриту зону в районі Сектору Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у мережі Х.

Ізраїльскі військові заявили, що тепер вхід до закритої зони буде суворо заборонений, також туди припиняється подача електроенергії, палива та товарів.

"Після оцінки ситуації було вирішено видати наказ про закритий військовий район у районі Сектора Гази. ЦАХАЛ попереджає, що вхід на територію суворо заборонений", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування миротворців ООН прийняло рішення посилити патрулювання на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.

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