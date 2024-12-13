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Ізраїль отримав можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїль отримав можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану

Бойовий літак ізраїльських ВПС / Фото: Associated Press

Знищення сирійських систем ППО забезпечує безпечніший проліт для літаків ізраїльських ВПС.

Армія оборони Ізраїлю після ослаблення іранських проксі-угруповань на Близькому Сході та падіння режиму Башара Асада в Сирії отримала можливість завдати удару по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на джерела у військових колах. 

За даними видання, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вважає, що Іран, який опинився в ізоляції після краху сирійського режиму та втрати впливу свого ключового маріонеткового угруповання “Хезболла” в Лівані, може прискорити реалізацію своєї ядерної програми. 

У спробі заповнити втрачені “сили стримування” Тегеран, ймовірно, продовжить розробку ядерної зброї, і за такого сценарію ізраїльське керівництво може ухвалити рішення про превентивні удари по іранських об'єктах, пише The Times of Israel.

Реалізація такого наміру стала можливою після того, як понад 85% протиповітряних систем режиму Асада було знищено під час недавніх авіаударів. За словами військових, така перевага в повітрі над Сирією може забезпечити безпечніший проліт для літаків ізраїльських ВПС для завдання удару по Ірану.

Загалом у Сирії було знищено 107 окремих компонентів ППО та ще 47 радарів. Ці цифри включають 80% систем ППО малої та середньої дальності, відомої як “Панцир-С1”, та 90% російських систем ППО середньої дальності “Бук”.

"Сирійська система протиповітряної оборони є однією з найпотужніших на Близькому Сході, і завданий їй удар є значним досягненням для переваги ВПС у регіоні", — йдеться в заяві ЦАХАЛУ.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав ізраїльським силам захопити райони Сирії в буферній зоні Голанських висот.

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