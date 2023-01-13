Ізраїль передасть Україні технології для боротьби з безпілотниками — посол

Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що для захисту від атак держави-терориста Україна офіційно отримає ізраїльські технології, пов’язані з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на заяву українського дипломата у "Медіацентрі Україна".

"Триває робота щодо передання ізраїльських технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", - сказав Корнійчук.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ізраїль обмежується наданням Україні гуманітарної допомоги, відмовляючи Києву у військовій техніці та не допускаючи передачу третіми країнами зброї, що містить ізраїльські комплектувальні.

Відомо, що Ізраїль розгортає системи боротьби з безпілотниками вздовж своїх кордонів з сектором Гази, Ліваном і Сирією і вважається світовим лідером у розробці технології, до якої залучені кілька ізраїльських компаній — Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear і Avnon Group.

Ізраїльські системи були розгорнуті Азербайджаном під час конфлікту з Вірменією, а також були продані до США та країн Латинської Америки, Африки та Східної Європи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Ізраїль може надати Україні сучасні системи ППО, щоб захистити українців від ракетних ударів.

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